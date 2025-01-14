Премьер-министр Польши потребовал усилить меры безопасности на Балтике

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил "Польскому радио" о необходимости усиления безопасности Балтийского моря.

"Безопасность Балтики необходимо усилить. Мы предложили использовать для этого силы НАТО и национальные подразделения", - сказал он.

"Когда речь идет о нарушении безопасности Балтийского моря, страны должны быть готовы, как это сделала Финляндия - жестко отреагировать, остановить судно, задержать экипаж и выяснить, на ком лежит ответственность", - продолжил премьер-министр.

Туск добавил, что эти меры важны, поскольку никто не сможет контролировать "каждый квадратный метр Балтийского моря". Он отметил, что также необходимо контролировать датские проливы и отслеживать цепочки поставок".

"Мы также сотрудничаем с британцами и норвежцами", - сказал он, пояснив, что "безопасность Балтийского моря важна также для безопасности Северного моря".

Заявления Туска прозвучали перед его поездкой в Хельсинки на встречу глав государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они соберутся для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

В конце декабря финские власти задержали танкер Eagle S, который они подозревают в повреждении электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В Финляндии не исключают, что танкер может быть причастен к повреждению четырех подводных международных телекоммуникационных сетей в Финском заливе. По данным полиции, экипаж судна состоит из граждан Индии и Грузии. По сведениям финской таможни, зарегистрированный на Островах Кука Eagle S принадлежит российскому теневому флоту. Таможенная служба расследует случай уклонения от санкций.