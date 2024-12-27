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Эстония выводит патрульные корабли на охрану подводного электрокабеля Estlink 1

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Эстония выводит патрульные корабли для обеспечения энергетического соединения с Финляндией, сообщило Министерство обороны страны.

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"Министр обороны Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что в пятницу утром военно-морской флот начнет охранять морской кабель Estlink 1 патрульными кораблями, чтобы обеспечить энергетическое соединение между Эстонией и Финляндией", - говорится в пресс-релизе.

Рано утром отправлена группа для патрулирования на маршруте Estlink 1. "Кроме того, мы находимся в активном контакте с ВМС Финляндии и пограничной службой и действуем скоординировано", говорится в сообщении.

"Страна должна конкретно реагировать на такие инциденты, как разрушение Estlink 2, и дать четкий сигнал о том, что будет дан ответ на атаки на критически важную инфраструктуру", - заявил Певкур.

Перед министерством он поставил задачу - "немедленно дать четкий сигнал о том, что мы готовы защищать соединения между Эстонией и Финляндией военными средствами".

Как сказал Мерило, Силы обороны также готовы предотвратить нападения на нашу энергетическую инфраструктуру на море и невоенными средствами, организовать военное сотрудничество в обеспечении морской безопасности.

По его словам, ВМФ Эстонии находится в контакте с финскими коллегами, а также с Верховным главнокомандующим европейскими силами НАТО, чтобы обсудить участие союзников в защите критически важной инфраструктуры.

25 декабря вышел из строя эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2, ремонт которого может продлиться около семи месяцев. Власти Эстонии и Финляндии не исключают, что кабель был поврежден якорем танкера Eagle S под флагом Островов Кука.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля. Мощность передачи электроэнергии Estlink 2 составляет 658 мегаватт, что почти в два раза больше, чем мощность EstLink 1. По Estlink 2 в основном поступала электроэнергия от северных соседей в Эстонию.

НАТО Эстония Финляндия Андрус Мерило Ханно Певкур Финский залив Минобороны
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