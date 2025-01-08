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Власти Финляндии продлили задержание танкера Eagle S до устранения дефектов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom обнаружило дефекты на борту танкера Eagle S и продлило его арест до их устранения.

Танкер находится с 28 декабря под арестом в территориальных водах Финляндии.

"Traficom задержал судно Eagle S на основании выводов государственной инспекции порта. Судно имеет такие недостатки, что его не разрешается эксплуатировать до тех пор, пока недостатки не будут устранены. Исправление недостатков потребует внешней помощи и займет время", - сказал в среду порталу телерадиовещания Yle морской директор Traficom Санна Соннинен.

По данным портала, инспекторы Traficom обнаружили 32 дефекта во время портового осмотра судна Eagle S. Три из них, по данным портала, были настолько серьезными, что привели к задержанию судна. Они связаны с пожарной безопасностью судна, навигационным оборудованием и вентиляцией насосного отделения. К другим дефектам относят, например, водонепроницаемость дверей, санитарных помещений, аварийного освещения и конструкций.

Аудит был проведен в соответствии с так называемым Парижским меморандумом о взаимопонимании.

Полиция Финляндии подозревает, что эстонско-финляндский кабель электропередачи Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля (три между Эстонией и Финляндией и один между Финляндией и Германией) были повреждены 25 декабря танкером Eagle S под флагом Островов Кука и предположительно являющимся частью "теневого флота" России.

Танкер находится под арестом на якорной стоянке в порту Килпилахти в Порвоо и будет под арестом до завершения следствия, сообщили финские власти.

Центральная криминальная полиция KRP подозревает 8 членов экипажа из 24 в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Им запрещено покидать Финляндию.

Финляндия
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