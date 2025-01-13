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Рютте заявил, что балтийский саммит обсудит защиту подводной инфраструктуры

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется, что саммит балтийских стран альянса найдет решения для защиты подводной инфраструктуры.

"Я сегодня вечером направлюсь в Хельсинки (...), где состоится саммит, который созван, чтобы предусмотреть необходимые меры с целью избежать новых диверсий и усилить сопротивляемость нашего потенциала", - заявил Рютте в понедельник на слушаниях в комитете по иностранным делам и подкомитете по безопасности и обороне Европейского парламента.

"И мы посмотрим, что нам следует сделать в том, что касается использования флота. Мы не должны уступать этим диверсиям", - добавил глава НАТО.

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Рютте в своем выступлении напомнил о повреждении подводных кабелей между Литвой и Швецией в ноябре прошлого года и между Эстонией и Финляндией в декабре.

"Мы должны защищаться от подобного рода зловредных атак. Мы не должны допускать таких диверсий и актов по дестабилизации. Мы будем действовать каждый раз, когда они будут происходить", - заявил генсек альянса.

Во вторник в Хельсинки во встрече, которую организуют президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал, примут участие главы государств и правительств Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши и Швеции. Кроме того, к ним присоединится исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам безопасности Хенна Вирккунен.

НАТО Марк Рютте
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