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НАТО запускает миссию по обеспечению безопасности в Балтийском море

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море начинает новую миссию по патрулированию в регионе, сообщил во вторник генсек альянса Марк Рютте.

"Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentr. Эта военная активность под руководством главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи является частью усилий по укреплению присутствия и слежения на море за ключевыми зонами для нашего альянса", - сказал он на пресс-конференции.

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По его словам, в миссии будут участвовать фрегаты и патрульные самолеты, а также небольшой флот морских дронов. Военные задействуют и другие передовые технологии. Рютте отметил, что также будет идти работа с союзниками НАТО, чтобы интегрировать их средства слежения за обстановкой с аналогичными средствами альянса.

Кроме того, он заявил о необходимости решительных действий правоохранительных органов против возможных угроз безопасности на Балтийском море. Он сообщил о планах усилить, в том числе в сотрудничестве с компаниями-операторами, защиту и надежность объектов подводной инфраструктуры.

Во вторник главы государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии - собрались в Хельсинки для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

НАТО Балтийское море
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