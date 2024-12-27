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Рютте пообещал президенту Финляндии увеличить присутствие НАТО в Балтийском море

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом повреждение критически важной инфраструктуры в Балтийском море и пообещал ему увеличить военное присутствие на Балтике, сообщает Yle.

"Я говорил с Александром Стуббом о продолжающемся под руководством Финляндии расследовании возможной диверсии подводных кабелей. Я выразил свою полную поддержку и солидарность. НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море", - заявил Рютте, не уточнив, как и когда такое присутствие будет обеспечено.

Комментируя разговор с Рютте, Стубб сообщил на пресс-конференции, что обсуждался вопрос защиты подводной инфраструктуры со странами-союзниками.

"Самое главное в таких ситуациях - сохранять спокойствие. ключевые международные союзники постоянно информируются о ходе расследования повреждения кабелей в Финском заливе... ситуация находится под контролем и поводов для беспокойства нет", - сказал президент.

Он сообщил, что экипаж задержанного финскими силовыми структурами танкера Eagle S под флагом Островов Кука, который подозревается в повреждении подводных кабелей, сотрудничает с властями Финляндии. На вопрос, была ли какая-либо дипломатическая реакция со стороны России, он ответил отрицательно.

27 декабря ВМС Эстонии приступили к охране морского кабеля Estlink1 на патрульных судах в Финском заливе, чтобы гарантировать энергетическое соединение между Эстонией и Финляндией, сообщило Министерство обороны страны.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, государство должно четко реагировать на инциденты вроде повреждение Estlink 2. "Разумеется, расследование должно выявить все детали повреждения кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача - немедленно подать сигнал, что мы готовы защищать сообщения между Эстонией и Финляндией даже военными средствами", - сказал Певкур.

Он добавил, что в случае повреждения Estlink2 важно, чтобы энергосообщение между Эстонией и Финляндией сохранилось, и была обеспечена защита критической инфраструктуры.

По словам заместителя главы ВМС, капитана военно-морских сил Йохана-Элиаса Сельямаа, ВМС готовы к операции. "Рано утром мы отправили команду в путь и приступаем к патрулированию у Estlink 1. Кроме того, мы активно поддерживаем контакт с ВМС и погранохраной Финляндии и действуем скоординировано", - сказал Сельямаа.

Как заявил эстонским СМИ председатель фракции Центристской партии в парламенте Эстонии Лаури Лаатс, повреждение подводного кабеля Estlink 2 подтверждает критическое значение сланцевой энергетики для Эстонии, и правительство должно сделать соответствующие выводы из этого инцидента.

"Наибольшее влияние на жителей Эстонии оказывает повреждение энергокабеля Estlink 2, что означает некую неопределенность в формировании цен на электроэнергию. Произошедшее доказывает ценность сланца и сланцевых электростанций - они могут гарантировать электроснабжение в непредвиденных ситуациях. В интересах энергетической безопасности необходимо предотвратить вывод сланцевых электростанций из эксплуатации и обеспечить их готовность к экстренным ситуациям", - считает он.

Литовский президент Гитанас Науседа написал в соцсети, что выход из строя энергокабеля между Финляндией и Эстонией не кажется случайностью, "обрывы кабелей в Балтийском море происходят все чаще".

По словам Науседы, вопрос защиты морской инфраструктуры должен быть поднят как на уровне НАТО, так и на двустороннем уровне.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что участившиеся случаи подобных инцидентов должны стать предупреждением для НАТО и Европейского союза. "Учитывая опасность, которую в последнее время представляют суда третьих стран, необходимо значительно усилить защиту критической инфраструктуры в Балтийском море, чтобы снизить уязвимость", - написал он в микроблоге и добавил, что необходимо рассмотреть вопрос об обновлении правил навигации в мелком море.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил, что энергосистема Литвы стабильна, инцидент с энергокабелем не повлиял на нее и на цену электроэнергии. Представители энергетических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии и Скандинавии находятся в постоянном контакте и обмениваются актуальной информацией о сбое в работе линии электропередачи EstLink 2 в Балтийском море.

Министерство обороны Литвы сообщило, что будут приняты дополнительные меры по повышению безопасности критической инфраструктуры. "С тех пор как начались инциденты и повреждения подводной инфраструктуры, ВМС усилили наблюдение и патрулирование в Балтийском море", - заверило Минобороны.

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис, реагируя на повреждение EstLink 2 в Финском заливе, в пятницу провел технический осмотр ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 вместе с представителями Latvenergo. "Мы должны быть уверены, что эта инфраструктура будет работать при любых обстоятельствах", - сказал министр (его цитирует Минэкономики), подчеркнув важность завершения ремонта ТЭЦ-1 к марту.

Валайнис напомнил, что недавно EstLink 2 в течение 10 месяцев находился на ремонте, и цена на электроэнергию в этот период выросла на 10%. "В этот раз мы тоже не можем исключать, что произойдет нечто подобное", - предупредил он.

25 декабря вышел из строя эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2, его ремонт может продлиться около семи месяцев. Были также повреждены четыре международных телекоммуникационных кабеля.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля. Мощность передачи электроэнергии Estlink 2 составляет 658 МВт, мощность EstLink 1 - 350 МВт. По Estlink 2 в основном поступала электроэнергия от северных соседей в Эстонию.

Кроме того, по последним уточненным данным, нарушена работа в общей сложности четырех коммуникационных кабелей, отходящих из Финляндии по дну Балтийского моря. Два из них являются подводными кабелями, проложенными компанией Elisa между Хельсинки и Таллином. Один - C-Lion1 - проложен между Хельсинки и Ростоком (Германия). Четвертый поврежденный кабель - от Хельсинки до Таллина - принадлежит китайской компании CITIC Telecom.

По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, кабели Elisa оборваны, а два других кабеля повреждены. Причины прекращения работы коммуникационных кабелей выясняются.

Власти Эстонии и Финляндии заявляют, что танкер Eagle S относится к российскому "теневому" танкерному флоту.

Марк Рютте НАТО Эстония Финляндия Александр Стубб Литва Estlink 2
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