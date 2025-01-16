Кишинев и Тирасполь обвинили друг друга в срыве переговоров об энергокризисе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кишинев и Тирасполь обвинили друг друга в срыве встречи политических представителей сторон, которые намеревались обсудить энергетический кризис. Встреча должна была состояться 17 января, дата была согласована.

"Тирасполь отклонил предложение об организации встречи политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию от Молдовы и Приднестровья", - сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

"Цель встречи - обсуждение формулы предоставления гуманитарной помощи жителям региона и сотрудничество для преодоления последствий энергетического и социального кризиса. На встрече мы рассчитывали получить ответ от Тирасполя относительно поставок угля из Украины для обеспечения деятельности Молдавской ТЭЦ; определения неотложных потребностей больниц, учебных заведений, социальных центров; обеспечения доступа машин скорой помощи с правого берега Днестра для вывоза тяжелобольных пациентов из региона; создание специальной группы для управления кризисной ситуацией", - говорится в сообщении

В Бюро по реинтеграции подчеркнули, что готовы даже провести встречу онлайн, поскольку Тирасполь мотивирует свое решение тем, что опасается за безопасность членов своей делегации в случае приезда в Кишинев.

"Хотя с 2023 года все заседания проводятся либо в Тирасполе, либо в Бендерах, но не в Кишиневе, нарушая тем самым принцип чередования мест проведения. Кишинев остается открытым для диалога и готов оказать помощь гражданам на территории, не контролируемой конституционными властями. Мы считаем, что в нынешних обстоятельствах даже встреча в формате видеоконференции стала бы шагом вперед: мы смогли бы разблокировать определенные процессы, которые могут помочь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации", - отметили в бюро.

Внешнеполитическое ведомство непризнанной Приднестровской Молдавской республики отметило, что согласование встречи шло всю неделю при посредничестве Миссии ОБСЕ в Молдавии.

"Однако вице-премьер Молдавии, главный переговорщик Кишинева Олег Серебрян сначала под любыми предлогами отказывался от того, чтобы встретиться очно, а потом окончательно сорвал заседание, отклонив письмо Миссии ОБСЕ о проведении встречи в Бендерах", - говорится в сообщении, авторы которого считают, что тем самым "молдавские власти еще раз показали, что не хотят помогать Приднестровью в разрешении кризиса".

Особенно возмутили Тирасполь высказывания Серебряна, который, якобы, сказал, что "Приднестровье необходимо научить обходиться без так называемого гуманитарного газа".

В администрации региона подтвердили, что "Приднестровье открыто для встречи политических представителей" и призвало международных посредников и наблюдателей "вернуть Молдавию за стол переговоров".

С 1 января "Газпром" прекратил поставку газа в Приднестровье. Концерн обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставке газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года сроком на пять лет, Молдавия не имеет задолженностей. Кроме того, власти Молдавии не признают "исторический долг", ссылаясь на результаты международного аудита. Официальный Кишинев обвинил Москву в "энергетическом шантаже" с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.

В Приднестровье с 11 декабря, а в Молдавии с 16 декабря введен режим чрезвычайного положения в связи с энергетической ситуацией.