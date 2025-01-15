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Администрация Гренландии увидела в заявлениях Трампа угрозу для добычи на острове

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости для Гренландии - самоуправляемой территории Дании - войти в состав США могут нанести ущерб перспективам освоения минеральных богатств острова, заявила Financial Times гренландский министр ресурсов Наая Натаниэльсен.

"Когда он сказал, что не исключает вариант с силовым захватом острова, я очень обеспокоилась по поводу того, как инвесторы будут воспринимать Гренландию. Может быть, как демократию, где будет нестабильно или слишком рискованно работать. Это было бы разрушительно для нашей горнодобывающей отрасли, потому что инвесторы не любят нестабильность", - сказала она.

Натаниэльсен выразила мнение, что заявления Трампа не стоит воспринимать прямолинейно, и что он говорит о важности разрабатывать ресурсы Гренландии - начинание, которое местные власти могут лишь приветствовать. Она добавила, что работающие в Гренландии компании разделяют ее точку зрения, а их руководство скорее сбито с толку, чем по-настоящему встревожено.

Министр напомнила, что высказанный еще в 2019 году в первый президентский срок Трампа его интерес к Гренландии привел к росту сотрудничества между Нууком и Вашингтоном в сфере горнорудной промышленности.

Однако, один источник заявил FT, что некоторые горнодобывающие компании уже попросили гренландское правительство гарантировать сохранность их лицензий на деятельность в случае, если США захватят Гренландию.

По мнению Натаниэльсен, западные страны все больше понимают необходимость диверсифицировать источники снабжения ресурсами, не быть зависимыми от России и Китая в минералах, нужных для оборонной промышленности. Однако, пояснила она, это понимание не привело к росту инвестиций в нужные проекты в Гренландии. Она призвала инвестировать значительные средства, чтобы помочь компаниям в работе на острове.

FT отмечает, что многим компаниям принадлежат лицензии на добычу ресурсов в Гренландии, но крупномасштабной деятельности в этом направлении не ведется. Несмотря на обнаружение многообещающих запасов меди, нефти, металлов вроде галлия, многие фирмы в течение десятилетий не могут найти финансовые средства для их добычи. Также ситуацию осложняют регулирование со стороны властей, проблемы с транспортной доступностью: на острове нет дорог, соединяющих его города и залежи ресурсов.

13 января премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о готовности к сотрудничеству с администрацией Трампа.

Ранее Трамп выразил желание включить Гренландию в состав США, так как это соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели. Это вызвало беспокойство в Дании и в других странах Европы. Власти Гренландии отмечали, со своей стороны, что стремятся в будущем к независимости от Копенгагена, но не для того, чтобы войти в состав США.

США Дания Гренландия Наая Натаниэльсен Муте Эгеде
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