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В Палате представителей США подготовили законопроект, разрешающий переговоры о покупке Гренландии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей США подготовили законопроект, который в случае принятия даст право президенту США вести переговоры с Данией о покупке Гренландии, сообщил Axios.

Законопроект уполномочит президента "стремиться к началу переговоров с Королевством Дания, чтобы обеспечить приобретение Гренландии Соединенными Штатами", говорится в проекте документа, вынесенном на рассмотрение и подготовленном конгрессменом-республиканцем Энди Оглсом с 10 соавторами.

Портал обращает внимание на то, что это последний из серии предлагаемых республиканцами законопроектов, "призванных воплотить в жизнь видение Дональда Трампа о новой, обширной американской империи".

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин представила законопроект о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а конгрессмен Дасти Джонсон - о наделении президента полномочиями вести переговоры о выкупе Панамского канала.

Портал отмечает, что датские и гренландские лидеры выступают против этой идеи. Тем не менее, датское правительство направило личное сообщение команде Трампа, выразив готовность обсудить усиление военного присутствия США в Гренландии.

Ранее Трамп выразил желание включить Гренландию в состав США, так как это, по его мнению, соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели.

Конгресс США республиканцы Гренландия
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