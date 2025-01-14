В Палате представителей США подготовили законопроект, разрешающий переговоры о покупке Гренландии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей США подготовили законопроект, который в случае принятия даст право президенту США вести переговоры с Данией о покупке Гренландии, сообщил Axios.

Законопроект уполномочит президента "стремиться к началу переговоров с Королевством Дания, чтобы обеспечить приобретение Гренландии Соединенными Штатами", говорится в проекте документа, вынесенном на рассмотрение и подготовленном конгрессменом-республиканцем Энди Оглсом с 10 соавторами.

Портал обращает внимание на то, что это последний из серии предлагаемых республиканцами законопроектов, "призванных воплотить в жизнь видение Дональда Трампа о новой, обширной американской империи".

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин представила законопроект о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а конгрессмен Дасти Джонсон - о наделении президента полномочиями вести переговоры о выкупе Панамского канала.

Портал отмечает, что датские и гренландские лидеры выступают против этой идеи. Тем не менее, датское правительство направило личное сообщение команде Трампа, выразив готовность обсудить усиление военного присутствия США в Гренландии.

Ранее Трамп выразил желание включить Гренландию в состав США, так как это, по его мнению, соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели.