Лондон и союзники по НАТО передадут Киеву 30 тыс. беспилотников

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Великобритания совместно с союзниками по НАТО передадут Украине 30 тыс. новых БПЛА, сообщило в четверг Минобороны Соединенного Королевства.

"Украине будет передано 30 тыс. БПЛА в рамках размещенных контрактов на сумму 45 млн фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", - говорится в сообщении.

Средства на беспилотники для Украины выделили Великобритания, Латвия, Дания, Швеция и Нидерланды, указало военное ведомство.