Главком НАТО в Европе сообщил о почти сотне учений в планах альянса на 2025 год

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Стратегическое командование НАТО по операциям (ACO) в 2025 году намеренно провести около 100 отдельных учений для увеличения боеготовности сил альянса, заявил на пресс-конференции верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"На этот год у нас запланирована четкая программа учений для повышения нашей боеготовности. Стратегическое командование НАТО по операциям запланировало почти 100 отдельных учений на 2025 год", - сказал он.

Каволи назвал такое расписание интенсивным и амбициозным, но абсолютно необходимым для подготовки сил НАТО.