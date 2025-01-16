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Кремль отреагировал на слова о необходимости уступок со всех сторон конфликта на Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Переговорная позиция России по урегулированию украинского конфликта была сформулирована президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков и отметил, что добавить ему нечего.

Так он отреагировал на заявление кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что в ходе переговоров дипломатические уступки потребуются со всех сторон.

"Дело в том, что наша позиция такого урегулирования была сформулирована четко президентом. Мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел", - сказал Песков.

По его словам, эта позиция России "последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна".

"Больше здесь добавить нечего", - заключил Песков.

14 июня на встрече с руководством российского МИД Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Легитимным руководством Украины он считает Верховную раду.

"Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", - перечислил он условия российской стороны.

Он добавил, что "безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации".

Путин тогда подчеркнул, что делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", которое подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку.

Дмитрий Песков Крым Марко Рубио НАТО США Украина Владимир Путин
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