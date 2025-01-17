Эксперты не нашли угрозы безопасности в возможно российских деталях газопровода GIPL

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Независимая экспертиза подтвердила безопасность эксплуатации магистрального литовско-польского газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), сообщил оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Выполняя поручение Национального совета по регулированию энергетики Литвы (NERC) по проверке безопасности газового соединения GIPL, эксперты подтвердили, что газопровод GIPL безопасен для эксплуатации. Проверка безопасности проводилась в ноябре-декабре 2024 года. Ее осуществило АО Inspecta Latvia, выигравшее публичный тендер", - говорится в пресс-релизе.

Inspecta Latvia не принимала участия в строительстве данного объекта, а перед заключением договора была проверена координационной комиссией по охране важных для национальной безопасности Литвы объектов.

В ходе инспектирования было проведено испытание трубопровода, давление на участках было увеличено в 1,5 и 1,1 раза от рабочего, параметры поддерживались в течение 12 часов согласно нормативам.

"Участок выдержал испытание так же, как и при строительстве. Газопровод может безопасно эксплуатироваться до следующей плановой проверки, запланированной на 2026-2027 годы. Дополнительных дефектов и повреждений, препятствующих безопасной эксплуатации газопровода, не обнаружено", - заявляет Amber Grid.

В соответствии с договоренностями с NERC, Amber Grid представила заключение проверки безопасности GIPL 15 января. Оператор осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газопровода в порядке, установленном правовыми актами. Всего в 2024 году по газопроводу в Польшу и из Польши было передано 4 ТВт.ч газа, отмечается в сообщении.

Ранее Нацсовет по регулированию энергетики Литвы оштрафовал Amber Grid на 81,1 тысячи евро за установку 123 деталей на литовско-польском газопроводе GIPL, предположительно имеющих российское происхождение, поскольку на них были обнаружены надписи на кириллице. Совет отмечал, что часть деталей не имеет документов, подтверждающих их происхождение, в связи с чем газотранспортную систему следует рассматривать как неправильно эксплуатируемую.

NERC после внеплановой проверки GIPL в апреле 2024 год предписал Amber Grid заменить 123 соединительных детали (12% от их общего количества - ИФ), которые возможно произведены в России.

Руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс возложил ответственность за ситуацию на основного подрядчика строительства GIPL - компанию Alvora. В Alvora заявили, что российская маркировка на арматуре появилась по независящим от нее обстоятельствам и что при строительстве Amber Grid лишь рекомендовала не использовать материалы российского происхождения, но в плане безопасности проекта такого запрета не было.

Также сообщалось, что Amber Grid ищет технические решения - как не прерывая прокачки удалить спорные комплектующие из газопровода.

GIPL - это крупнейший инвестпроект в области развития газотранспортной системы Литвы с момента обретения ею независимости. Литва выделила на проект 116 млн евро при его общей стоимости в 500 млн евро. Около 60% средств предоставила Европейская комиссия.

Магистральный газопровод, соединяющий Литву и Польшу, начал работу 1 мая 2022 года. Трубопровод имеет годовую мощность 2,1 млрд кубометров в направлении Польши и около 2,7 млрд кубометров - Литвы. В зависимости от ресурсов и цены, газ может поставляться в обоих направлениях.