Литва и Польша усилят защиту газовой инфраструктуры на Балтике

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Литовский оператор газотранспортной системы (ГТС) Amber Grid, оператор нефтетерминалов и терминалов сжиженного природного газа KN Energies (ранее Klaipedos nafta) и польский газовый оператор Gaz-System договорились о повышении безопасности и устойчивости критической газовой инфраструктуры в регионе Балтийского моря.

Как сообщила пресс-служба Amber Grid, компании подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

"Совместные учения, обмен информацией об угрозах и скоординированное реагирование помогут лучше защитить газопроводы и СПГ-терминалы, от которых зависит энергоснабжение населения и бизнеса", - прокомментировал министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

По словам главы Amber Grid Нямунаса Бикнюса, энергетические объекты региона Балтийского моря функционируют как единая система. "Поэтому их безопасность зависит от работы всей цепи. Данное соглашение стран региона помогает системно укреплять эту цепь: эксперты компаний создадут совместные рабочие группы. Мы будем обмениваться информацией об угрозах и инцидентах, совместно оценивать новые риски, делиться опытом защиты инфраструктуры и реагирования, организовывать учения", - сказал Бикнюс.

Соглашение также отражает цели по усилению защиты критической энергетической инфраструктуры, повышению устойчивости систем и развитию готовности к чрезвычайным ситуациям, закрепленные в совместном заявлении министров энергетики Литвы и Польши, которое было подписано в октябре в Вильнюсе.