Эрдоган призвал следить за соблюдением Израилем перемирия в Газе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает важным следить за тем, чтобы израильская сторона соблюдала перемирие в секторе Газа.

"Израиль, в особенности при его премьере Нетаньяху, нередко нарушал перемирия. В этот раз нельзя ему позволить так действовать", - приводит его слова агентство Anadolu.

Первая фаза перемирия, как сообщалось, вступит в силу в воскресенье утром. В случае ее успешной имплементации предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

Командование Армии обороны Израиля заявило ранее в субботу, что готово к тому, чтобы утром 19 января приступить к выполнению первой фазы соглашения о перемирии в Газе. В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху также сказали, что израильское правительство подтвердило готовность начать реализацию соглашения с ХАМАС в воскресенье.