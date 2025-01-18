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Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января
Празднование прекращения огня между ХАМАС и Израилем в секторе Газа
Фото: Middle East Images/ABACA/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Израильское правительство подтвердило готовность начать реализацию соглашения с ХАМАС в воскресенье, 19 января, об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"После одобрения кабинетом безопасности и правительством, а также вступления соглашения в силу, освобождение заложников будет осуществляться в соответствии с запланированными рамками (...) в воскресенье", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, кабинет министров Израиля по вопросам безопасности и правительство страны одобрили соглашение Израиля и ХАМАС о перемирии в секторе Газа и освобождении содержащихся там заложников.

Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января. Первая его фаза продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определённое число палестинских заключенных.

Израиль Газа ХАМАС
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