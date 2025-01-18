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Израильские военные заявили, что готовы к первой фазе перемирия с ХАМАС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля заявило, что готово к тому, чтобы в воскресенье утром приступить к выполнению первой фазы соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Соглашение вступит в силу 19 января в 8:30 (9:30 по Москве). Израильские военные выполнят свою часть сделки в соответствии с достигнутыми договоренностями", - говорится в заявлении военных.

В частности, они отмечают, что готовы принять заложников, которых должно отпустить палестинское движение ХАМАС.

При этом военное командование Израиля предупреждает, что "продолжит операции, чтобы обеспечить безопасность всех израильских граждан, в особенности тех, кто проживает близ сектора Газа".

Ранее в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильское правительство подтвердило готовность начать реализацию соглашения с ХАМАС в воскресенье, 19 января.

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Хроника 07 октября 2023 года – 18 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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