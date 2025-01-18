Израиль не имплементирует перемирие, пока не получит список освобождаемых заложников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут выполнять условия соглашения о перемирии, пока не получат имена всех заложников, которых в воскресенье должен освободить ХАМАС, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Мы не будем продвигаться вперед в рамках соглашения, пока не получим список заложников, которые будут освобождены", - говорится в заявлении канцелярии.

По условиям соглашения ХАМАС обязан передавать Израилю имена заложников как минимум за 24 часа до того, как они будут освобождены. Это должно было произойти в 16:00 по местному времени (17:00 по московскому времени), однако издание сообщает, что как минимум три из 33 имен до сих пор неизвестны.

Первая фаза перемирия, как сообщалось, вступит в силу в воскресенье утром. В случае ее успешной имплементации предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.