Поиск

Израиль не имплементирует перемирие, пока не получит список освобождаемых заложников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут выполнять условия соглашения о перемирии, пока не получат имена всех заложников, которых в воскресенье должен освободить ХАМАС, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Мы не будем продвигаться вперед в рамках соглашения, пока не получим список заложников, которые будут освобождены", - говорится в заявлении канцелярии.

По условиям соглашения ХАМАС обязан передавать Израилю имена заложников как минимум за 24 часа до того, как они будут освобождены. Это должно было произойти в 16:00 по местному времени (17:00 по московскому времени), однако издание сообщает, что как минимум три из 33 имен до сих пор неизвестны.

Первая фаза перемирия, как сообщалось, вступит в силу в воскресенье утром. В случае ее успешной имплементации предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британские власти не собираются запрещать TikTok

Обострение палестино-израильского конфликта

Эрдоган призвал следить за соблюдением Израилем перемирия в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные заявили, что готовы к первой фазе перемирия с ХАМАС

Семь российских туристов остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Главы Пентагона и Госдепа попрощались с сотрудниками перед приходом новой администрации США

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе261 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2120 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5717 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });