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Оверчук предупредил Армению о потере привилегий в случае выхода из ЕАЭС

Российский вице-премьер назвал ЕАЭС и ЕС несовместимыми и призвал Ереван сделать выбор

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Армения должна будет выбирать между участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе, эти две организации "несовместимы" с учетом свободного обращения товаров, услуг, капитала на их территории, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук через пресс-службу правительства.

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"ЕАЭС и ЕС - несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит эту страну перед выбором", - сказал он.

По словам вице-премьера, "если бы лица, разработавшие этот законопроект, были до конца честными как по отношению к народу Армении, так и по отношению к другим странам ЕАЭС, то они могли бы сразу дополнить его статьей о том, что Республика Армения прекращает свое членство в Евразийском экономическом союзе с момента вступления этого закона в силу".

Замглавы правительства отметил, что в случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении, "с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, а с другой - экспорт армянских товаров сократится на 70-80%".

"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения - депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС - это привилегия", - отметил Оверчук, сравнив при этом вступление в ЕС с покупкой билета на "Титаник" с учетом экономических и социальных проблем организации.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Принятие закона даст старт этому процессу. Непосредственно решение о вступлении в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума, заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Алексей Оверчук Армения ЕАЭС Евросоюз Никол Пашинян
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