Иран скоро продолжит переговоры со странами Европы о ядерной программе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Иран, Великобритания, Франция и Германия договорились в ближайшем будущем продолжить обсуждение иранской ядерной программы, а также ряда других вопросов, сообщил в соцсети замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

"Очередной раунд откровенных переговоров с представителями Франции, Германии и Великобритании. (...) Решили продолжить дипломатический диалог в ближайшем будущем", - написал он.

По его словам, представители Ирана и европейских стран обсудили "двусторонние, региональные и международные события, в частности ядерные вопросы и вопросы отмены санкций".

"Мы твердо намерены отстаивать интересы нашего народа, и мы предпочитаем путь диалога и вовлеченности", - добавил Гарибабади.

29 ноября в Женеве прошла встреча заместителей глав МИД Ирана и "евротройки".

Ранее сообщалось, что представители Ирана и "евротройки" планировали обсудить перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, а также санкции в отношении иранских авиа- и морских компаний, которые недавно ввел ЕС.

СВПД, в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций, был заключен в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Пришедший в Белый дом президент Дональд Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки и возобновил действие односторонних антииранских санкций. В ответ Тегеран объявил о поэтапной отмене ограничений в рамках СВПД.

Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден выразил готовность вернуться в СВПД, однако все попытки за время его пребывания в Белом доме вдохнуть в ядерную сделку новую жизнь не увенчались успехом.

Между тем, в 2025 году истекает 10-летний срок действия СВПД и одобрившей его резолюции СБ ООН 2231, после чего иранский вопрос уйдет из повестки дня Совета Безопасности.