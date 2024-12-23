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Тегеран и ЕС проведут в середине января переговоры по иранской ядерной программе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Представители Ирана и трех европейских стран (Великобритании, Франции, Германии) планируют в начале следующего года провести консультации по иранской ядерной программе и региональным проблемам, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на МИД Ирана.

По словам представителя иранского ведомства Исмаила Багаи, переговоры намечены на середину января.

"Мы выразим свои требования и укажем на свои поводы для беспокойств относительно региона и других вопросов. Вопрос ядерной программы также будет одним из них", - сказал Багаи.

29 ноября заместители глав МИД Ирана, Франции, Великобритании и ФРГ провели серию переговоров в Женеве. Среди тем, которые обсуждались, были, в частности, вопросы, связанные с возможностью возобновления СВПД.

СВПД, в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций, был заключен в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Пришедший в Белый дом президент Дональд Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки и возобновил действие односторонних антииранских санкций. В ответ Тегеран объявил о поэтапной отмене ограничений в рамках СВПД.

Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден выражал готовность вернуться в СВПД, однако все попытки за время его пребывания в Белом доме вдохнуть в ядерную сделку новую жизнь не увенчались успехом.

Между тем, в 2025 году истекает 10-летний срок действия СВПД и одобрившей его резолюции СБ ООН 2231, после чего иранский вопрос уйдет из повестки дня Совета Безопасности.

Великобритания Германия Иран Франция
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