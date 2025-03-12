Москва выступает за восстановление соглашения по ядерной программе Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия выступает за восстановление соглашения по иранской ядерной программе в первоначальном виде, обеспокоена информацией о выдвижении новых политических условий к Ирану, заявил в интервью американским блогерам глава МИД России Сергей Лавров.

"Выступаем за восстановление первоначальной программы, от которой американцы отказались во время первого президентства Дональда Трампа", - сказал он.

Он отметил, что на последних переговорах с США обсуждалась ситуация в Персидском заливе, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Также по этой теме "есть некоторые контакты и с европейцами", сообщил министр.

По словам Лаврова, Россия выступает за возобновление формата, который предусматривался первоначальной сделкой, одобренной Советом Безопасности ООН, с участием Франции, Германии, Великобритании, США, России, Китая и Ирана.

"Будем смотреть, как все пойдет. Но беспокоит, что есть некоторые признаки того, что американцы хотели бы, чтобы эта новая сделка сопровождалась политическими условиями, согласно которым Иран обязуется проходить проверки, подтверждающие, что он не поддерживает группировки в Ираке, Ливане, Сирии и где-либо еще. Не думаю, что такой вариант сработает", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "ситуация, при которой все, кроме Ирана, будут иметь право оказывать влияние на другие страны региона, - сценарий несбыточный".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций, был заключен в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Пришедший в Белый дом Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки и возобновил действие односторонних антииранских санкций. В ответ Тегеран объявил о поэтапной отмене ограничений в рамках СВПД.