МАГАТЭ отметило увеличение Ираном запаса обогащенного на 60% урана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Иран еще сильнее нарастил запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к тому, что нужен для создания ядерного оружия, сообщает AP со ссылкой на конфиденциальный квартальный доклад МАГАТЭ.

По информации агентства, с момента предыдущего отчета в августе 2024 года на 26 октября Иран произвел еще 17,6 кг обогащенного на 60% урана. Общий объем этих материалов составляет теперь 182,3 кг. AP поясняет, что такой уран можно легко обогатить до 90% и получить один из компонентов ядерного оружия.

Общие запасы урана возросли до 6 604 кг - на 852,6 кг за тот же период.

По оценкам МАГАТЭ, из 42 кг обогащенного на 60% урана, после доведения уровня обогащения до 90%, можно создать ядерный заряд.

Как сказано в докладе, Иран не предпринял конкретных шагов для улучшения сотрудничества с МАГАТЭ. Однако во время недавней поездки в Иран глава агентства Рафаэль Гросси обсуждал с руководством страны отказ Тегерана от дальнейшего наращивания объемов обогащенного на 60% урана, с задействованием необходимых механизмов МАГАТЭ для подтверждения исполнения обязательств, которые берет на себя Тегеран. После отъезда Гросси из Ирана 16 ноября иранские власти начали готовиться к приостановке наращивания запасов такого урана на подземных предприятиях в Натанзе и Фордо.

AP напоминает, что в сентябре 2023 года Иран решил запретить иностранным инспекторам следить за активностью объектов иранской ядерной отрасли. Однако на этот раз иранские власти согласились рассмотреть возможность допуска на ядерные объекты четырех инспекторов агентства.

Тем не менее, не удалось добиться успехов в повторном подключении оборудования, включая видеокамеры, которое следило бы за работой иранской ядерной отрасли. Его Иран отключил в июне 2022 года.

На этой неделе должна пройти встреча Совета управляющих МАГАТЭ. По данным AP, западные страны планируют добиться принятия резолюции с критикой Ирана за то, что, по мнению авторов документа, тот не сотрудничает должным образом с агентством. В Тегеране предупреждали, что могут за это принять ответные меры.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения. Действующий президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан не исключал возможности возобновления СВПД, если партнеры также будут следовать принципам этого соглашения.