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Зампред ЕК рассчитывает на сделку по обороне с новой администрацией США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Евросоюз может предложить избранному президенту США Дональду Трампу больше инвестировать в собственную оборону Европы в обмен на торговый мир с его администрацией, считает исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне.

"Мы не можем вести торговую войну и одновременно строить европейскую систему обороны", - сказал курирующий промышленную стратегию ЕС еврокомиссар в эфире France Inter в понедельник.

По словам Сежурне, можно согласиться на сделку с Соединкнными Штатами относительно их отхода от обязательств по европейской обороне и создавать гарантии безопасности Европы в дополнение к потенциалу НАТО, но это невозможно сделать с "торговой войной у своих дверей"; национальные бюджеты не всех стран ЕС в состоянии поднять до 3% ВВП оборонные бюджеты. "Нельзя эффективно сорганизоваться, в частности, на восточном фронте, если к тому же вести торговую войну, обходящуюся нам чрезвычайно дорого", - подчеркнул зампред ЕК.

От ответа на вопрос о возможности "силового ответа" Европы на торговую войну Сежурне воздержался: "Я не могу вам ответить". Еврокомиссар пояснил, что пострадают сами европейцы, если повысить пошлины на американскую продукцию, тогда как для ЕС важен торговый баланс с США.

"Существуют две возможные стратегии: наступательный подход и подход оборонительный. Мы можем подвергнуться ответным мерам на наши таможенные пошлины, но за это заплатят европейцы", - отметил Сежурне. Он привел в пример закупку деталей у Boeing европейскими компаниями.

В качестве "оборонительного подхода" зампред ЕК рассчитывает на "переадресование некоторого числа закупок в мире" - например, на приостановку поставок СПГ из Азербайджана при увеличении покупок газа у США.

"Весь мир зависит от того, что совершит сегодня вечером Дональд Трамп. Какое-то количество указов будет принято. И я думаю, что ни канадцы, ни мексиканцы, ни мы, ни весь остальной мир не знаем точно, что там в этих указах", - резюмировал Сежурне.

В понедельник канал Fox News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп в первый день правления подпишет более 200 указов, касающихся энергетики, пограничной и миграционной политики.

Дональд Трамп ЕК ЕС США
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