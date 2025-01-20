Макрон призвал укреплять оборонный суверенитет европейцев

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости укрепления суверенитета европейской оборонной политики.

Выступая в понедельник на базе киберкомандования французских ВС в Сесон-Севинье (пригород Ренна) с традиционными новогодними пожеланиями военнослужащим, глава государства настаивал на важности суверенитета в области обороны даже при наличии "такого великолепного союзника, каким сегодня являются Соединенные Штаты Америки". "Кто нам скажет, что через 10-15 лет их (оборонным - ИФ) приоритетом не станет скорее китайское или азиатско-тихоокеанское направление?", - сказал президент.

"Наше предназначение - быть не клиентами, а суверенными странами в Европе", - подчеркнул Макрон.

Говоря о роли Североатлантического альянса, президент отметил, что "Франция верит в силу НАТО", в частности, "потому что это пространство для естественного сотрудничества с Соединенными Штатами, пока они сохраняют приверженность европейской безопасности".

Но при этом Макрон не исключил возможности изменения оборонной стратегии Соединенных Штатов и повторил свой призыв: "Давайте превратим эту необходимость автономии в возможность европейского стратегического пробуждения".