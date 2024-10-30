Евросоюз призвали быть готовым самому платить за свою безопасность

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз должен без промедления предпринять собственные меры готовности к реагированию на все более сложные кризисы, заявил в докладе для Еврокомиссии о гражданской и военной готовности ЕС бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. Доклад, составленный по заказу председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, был представлен в Брюсселе.

"Угрозы не останавливаются на наших границах, они перетекают между взаимосвязанными секторами нашей экономики", - предупредил Ниинистё.

По его словам, если ЕС не сделает все возможное для собственной безопасности, ему не следует рассчитывать, что другие сделают это за него.

Поэтому, считает он, Евросоюз должен послать сигнал США, что готов сам платить за собственную безопасность. По его мнению, ЕС должен потратить примерно 20% своего бюджета, составляющего ныне около 1 трлн евро на семилетний срок, "на безопасность и готовность к кризисам", это было бы "важным сигналом для США и других ключевых партнеров", потому что "в настоящее время доступное финансирование из бюджета ЕС на расходы, связанные с обороной, ниже необходимого с учетом стратегического контекста".

Ниинистё указал на два наиболее существенных недостатка в стратегии готовности ЕС к кризисам: отсутствие четкого плана на случай вооруженной агрессии против государства-члена союза и отсутствие полностью работоспособного потенциала ЕС для координации и совместных действий. В докладе сказано, что, если безопасность или суверенитет одного государства-члена нарушены, то это напрямую касается остальных 26 стран и союза в целом.

Экс-президент полагает, что военные действия на Украине выявили значительные пробелы в военном и оборонном потенциале Европы, для восполнения которых Еврокомиссии потребуется около 50 млрд евро в течение следующего десятилетия, чтобы быть в состоянии конкурировать с такими глобальными игроками, как США и Китай.

При этом Ниинистё подчеркнул важность поддержки украинской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.

Автор признал, что "по многим из предложений, высказанных в этом докладе, несомненно, будет сложно достичь консенсуса среди государств-членов".