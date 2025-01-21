Израильская оппозиция призывает Нетаньяху уйти в отставку

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Лидеры израильских оппозиционных партий после заявления начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви уйти в отставку 6 марта обратились с призывом к премьер-министру Биньямину Нетаньяху тоже уйти.

"Я отдаю честь (...) решению Герци Халеви. А теперь давайте позволим премьер-министру и его катастрофическому правительству взять на себя ответственность и уйти в отставку", - приводит The Times of Israel слова лидера израильской оппозиции Яира Лапида.

"После ухода главы Генштаба ЦАХАЛ я призываю премьера и других членов его кабмина взять на себя ответственность и довести дело до конца", - отметил лидер партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман.

К таким призывам присоединился лидер партии "Демократы" Яир Голан.

Лидер альянса "Объединение государственников" Бени Ганц, бывший глава Генштаба ЦАХАЛа, приветствовал решение Халеви взять на себя ответственность за события 7 октября 2023 года. В то же время Ганц призвал Нетаньяху создать комиссию по расследованию обстоятельств нападения ХАМАСа на Израиль и организовать выборы, которые приведут к созданию правительства, которое восстановит общественное доверие.

Нетаньяху после решения Халеви уйти в отставку высказал ему благодарность за службу стране.

"Премьер-министр поблагодарил начальника Генштаба ЦАХАЛ за его многолетнюю службу и командование ЦАХАЛ в течение последних 15 месяцев войны, которое привело к большим достижениям для Государства Израиль", - сообщил офис премьер-министра.

По данным The Times of Israel, в ближайшие дни Нетаньяху и Халеви проведут встречу.