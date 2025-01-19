Байден сообщил, что через неделю ХАМАС освободит еще четырех заложников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что на следующей неделе группировка ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободит еще четырех заложников.

"После вступления в силу режима прекращения огня, заложников начинают освобождать. Три израильских женщины освобождены: их удерживали в заложниках 470 дней. Еще четыре женщины будут освобождены через неделю", - написал Байден в соцсети Х.

В воскресенье три заложницы, которых удерживала ХАМАС, вернулись в Израиль.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу ранее в воскресенье. Предусмотрено три этапа его реализации. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль в свою очередь отпустит 1 тыс. 890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что, если второй и третий этапы соглашения с ХАМАС, условия которых будут обговорены позже, не будут реализованы, Израиль имеет право возобновить военные действия в секторе Газа.