Больше половины израильтян не хотят, чтобы Нетаньяху вновь стал премьером

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Около 60% граждан Израиля не хотели бы, чтобы премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сохранил свой пост после парламентских выборов в этом году, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на опрос Israel Democracy Institute.

По данным опроса, против идеи нового срока Нетаньяху на посту премьера выступил 61% респондентов.

Также 61% опрошенных выступает за введение запрета на то, чтобы один и тот же человек занимал пост премьера больше, чем два срока.

Опрос проводился с 31 мая по 5 июня, в нем приняли участие 750 человек.

Издание напоминает, что Нетаньяху был премьером Израиля с 2009 по 2021 год, после чего вернулся на этот пост в 2022 году.

Дата парламентских выборов в Израиле пока не назначена, однако они должны состояться не позже 27 октября.