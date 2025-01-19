Поиск

МИД Израиля отметил, что мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар полагает, что долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.

"Ни мира, ни стабильности, ни безопасности для обеих сторон конфликта не будет, пока в секторе Газа правит ХАМАС", - приводит в воскресенье слова Саара агентство EFE с пресс-конференции в МИД Израиля, посвященной введению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в Газе.

По словам министра, "израильтянам не удалось добиться основной цели - уничтожить военный и правовой потенциал ХАМАС, хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям". Он отметил, что считает режим прекращения огня лишь "временной мерой".

В миреПосредники в урегулировании в Газе подтвердили вступление режима перемирия в силуЧитать подробнее

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу ранее в воскресенье. Предусмотрено три этапа его реализации. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль, в свою очередь, отпустит 1 890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

В то же время израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что, если второй и третий этапы соглашения с ХАМАС, условия которых будут обговорены позже, не будут реализованы, Израиль имеет право возобновить военные действия в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Гидеон Саар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Посредники в урегулировании в Газе подтвердили вступление режима перемирия в силу

Израиль объявил о введении режима прекращения огня в секторе Газа с 12:15

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободят в воскресенье

TikTok стал недоступен в США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 января

Трамп хотел бы посетить Китай в первые 100 дней своего президентства

Трамп хотел бы посетить Китай в первые 100 дней своего президентства

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане празднуют Крещение Господне
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху не исключает возобновление боев в секторе Газа

Британские власти не собираются запрещать TikTok

Обострение палестино-израильского конфликта

Эрдоган призвал следить за соблюдением Израилем перемирия в Газе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2128 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе263 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5719 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });