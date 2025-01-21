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Польша в 2024 году потратила на оборону рекордные 3,7% от ВВП

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В 2024 году Польша потратила на оборону 3,7% ВВП, что стало рекордным показателем, пишет Rzeczpospolita.

По ее данным, бюджет Минобороны в 2024 году после всех изменений составил 115,595 млрд злотых. Министерство перевело в Фонд социального обеспечения 15,6 млрд злотых. С учетом этого, из бюджетного пула было потрачено около 100 млрд злотых, пишет издание.

Также газета также обращает внимание на расходы Фонда поддержки Вооруженных сил. В план включено 47,96 млрд злотых. По предварительным данным, расходы на развитие ВС Польши составляют 71,7% плана, т.е. примерно 34 млрд злотых.

Rzeczpospolita сообщает, что "из обоих источников расходы составляют 134 млрд злотых (около $32,5 млрд в эквиваленте - ИФ), потраченных на оборону, или 3,7% ВВП в 2024 году". Подчеркивается, что это рекорд в истории Польши.

Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону еще более вырастут, достигнув 4,7% от ВВП.

Минобороны Польша
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