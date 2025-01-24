Минфин Эстонии выступил против необоснованных призывов о расходах на оборону до 5% ВВП

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр финансов Эстонии Юрген Лиги призвал избегать необоснованных заявлений о возможности увеличения оборонных расходов в странах НАТО до 5% валового внутреннего продукта.

"Ни одна страна, которая с момента вступления Дональда Трампа в должность объявила, что планирует увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, не имеет реального плана на этот счет, и подобных заявлений можно было бы избежать", - заявил он журналистам.

По его словам, в последние дни, помимо Эстонии, ее ближайшие соседи заговорили о повышении расходов на оборону до пяти процентов.

"На данный момент - это только слова, никаких реальных планов за ними нет, - сказал глава Минфина. - В общем, ни у кого нет плана пятипроцентного роста. Я призываю все страны проявлять разум, когда Трамп говорит что-то, что мы не можем сделать... Подобные путаные речи следует оставить".

При этом он отметил, что Эстония всерьез воспринимает "уход Америки в себя, и для нас небольшая неожиданность, что оборонные расходы следует увеличить".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону. "Я попрошу все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП", - сказал он, выступая, в частности, накануне по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Пока страны НАТО стремятся тратить на эти нужды не менее 2% от ВВП.