Трамп лишил охраны трех членов его прошлой администрации

В их числе - бывший госсекретарь США Майк Помпео

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал снять охрану с трех членов его прошлой администрации: с экс-госсекретаря Майка Помпео, экс-спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука и экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, несмотря на предупреждения от сотрудников экс-президента Джо Байдена об угрозе им от Ирана, сообщает The New York Times (NYT).

"Во вторник отозвали охрану Помпео и Хука, которую, по некоторым данным, предоставлял Госдеп", - информирует в четверг издание со ссылкой на источники.

Кроме того, по словам источников NYT, за день до этого Трамп отозвал телохранителей у Болтона.

Как напоминает NYT, Помпео и Хук были причастны к авиаудару ВВС США в районе аэропорта Багдада 3 января 2020 года, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

"Трамп также остается под угрозой в связи с инцидентом, и его советники регулярно подчеркивали серьезность этой ситуации в период между двумя его президентскими сроками", - отмечает издание.

Высокопоставленным должностным лицам США, за исключением экс-президентов и их супруг, обычно не предоставляется постоянная защита. Однако оценки разведывательного сообщества, согласно которым уровень риска для Помпео, Хука и Болтона был очень высок, послужили основанием для того, чтобы Джо Байден выделил им охрану.

В августе 2023 года министерство юстиции США заочно обвинило члена КСИР Ирана в планировании убийства Болтона. Поступали сообщения об аналогичной угрозе и в адрес Помпео и Хука.