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Прокуроры 18 штатов оспаривают указ Трампа об ограничениях на получение гражданства

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генеральные прокуроры 18 американских штатов во вторник подали иск с целью заблокировать реализацию указа президента Дональда Трампа, который вводит ограничения на приобретение гражданства по праву рождения, сообщает Associated Press (AP).

"Президент не может росчерком пера вычеркнуть 14-ю поправку к Конституции США. Точка", - заявил генпрокурор штата Нью-Джерси демократ Мэтт Платкин.

14-я поправка устанавливает американское гражданство для любого, кто родился на территории США, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав иначе как по приговору суда; принята в 1868 году.

"Поправка (...) означает именно это: если ты родился на американской земле, ты американец. Точка. Вопрос закрыт. Законных судебных дебатов на эту тему нет. Но тот факт, что Трамп в корне не прав, не помешает ему прямо сейчас нанести серьезный ущерб американским семьям вроде моей", - заявил генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг, ставший американским гражданином по рождению.

Кроме Нью-Джерси и Коннектикута, в коалицию противников указа входят Калифорния, Массачусетс, Колорадо, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Каролина, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин.

AP напоминает, что, согласно указу Трампа, автоматически гражданство не сможет получить родившийся в США ребенок, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был американским гражданином или не проживал в стране постоянно на законных основаниях. На автоматическое гражданство также не смогут претендовать дети, матери которых пребывали в США временно, пусть и законно, а отцы не были американскими гражданами или теми, кто постоянно законно проживал в стране.

Указ запрещает федеральным ведомствам признавать американское гражданство у этой категории лиц. Он вступает в силу 19 февраля.

Висконсин Делавэр Колорадо Массачусетс Калифорния Трамп США
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