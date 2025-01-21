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Глава Приднестровья выразил "осторожный оптимизм" по возобновлению поставок газа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил "осторожный оптимизм" относительно возобновления поставок газа в регион.

"Присутствует очень осторожный оптимизм в отношении того, что стороны смогут договориться, и "Молдовагаз" возобновит поставки газа в Приднестровье", - передает слова главы ПМР его пресс-служба во вторник. Красносельский провел видеоконференцию с некоторыми зарубежными дипломатами, аккредитованными в Кишинёве. В диалоге участвовали представители России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции, США, Великобритании; ЕС и ОБСЕ, а также посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын.

Приднестровский лидер призвал участников беседы "не быть адвокатом одной из сторон, а выступить беспристрастным арбитром и содействовать в силу своих полномочий преодолению кризиса, в частности, возобновлению газоснабжения Приднестровья посредством компании "Молдовагаз".

Ранее Красносельский заявил о готовности Тирасполя покупать газ через компанию "Молдовагаз". "Приднестровье готово, чтобы газ был доставлен через "Молдовагаз". "Тираспольтрансгаз" написал письмо в "Молдовагаз" еще в субботу и гарантировал оплату за газ. Теперь выполняйте обещание", - сказал Красносельский. Он напомнил о намерениях президента Молдавии Санду пропускать газ в Приднестровье только при этих условиях.

Позднее Санду заявила, что компетентные органы Молдавии изучают возможность поставок газа в Приднестровье через компанию "Молдовагаз". Комментируя заявления Красносельского о том, что левобережье готово закупать газ через "Молдовагаз", она сказала, что для этого "Молдовагаз" должен покупать газ на рынке и доставить его в Приднестровский регион, а компания "Тираспольтрансгаз" должна оплатить газ и транспортировку. Президент Молдавии отметила, что правительство проанализирует будущий маршрут поставок и состав компаний-участников и представит в скором времени подробности своего решения.

С 1 января "Газпром" прекратил поставку газа в Приднестровье. "Газпром" обосновал свое решение невыполнением компанией "Молдовагаз" договорных обязательств и невыплатой долга в размере $709 млн. Кишинёв обвинил Москву в "энергетическом шантаже" с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.

Приднестровье ПМР Вадим Красносельский Молдовагаз Молдавия
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