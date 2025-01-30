Поиск

Экс-сенатор Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции

Экс-сенатор Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции
Экс-сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес (в центре)
Фото: AP/TASS

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший сенатор США Роберт Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и коррупции, сообщают американские СМИ.

Бывший сенатор заявил, что дело в отношении него - это "политическое преследование".

"Этот процесс является политическим", - заявил Менендес после суда.

Суд присяжных в июле 2024 года признал Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. По версии обвинения, супруги Менендес получали наличные, золотые слитки и другие подарки в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В частности, как предполагают следователи, сенатор пообещал поспособствовать согласованию военных поставок и помощи Египту.

Сразу после объявления вердикта лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер призвал Менендеса покинуть пост, в августе сенатор ушел в отставку. Он стал первым государственным чиновником, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента во время пребывания на своем посту.

Роберт Менендес США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп решил создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов

Трамп решил создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Что произошло за день: среда, 29 января

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дания намерена инвестировать в Арктике 1,6 млрд евро в оборону

Мемкойн Трампа теперь можно использовать для оплаты покупок и путешествий

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });