Экс-сенатор Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции

Экс-сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес (в центре) Фото: AP/TASS

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший сенатор США Роберт Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и коррупции, сообщают американские СМИ.

Бывший сенатор заявил, что дело в отношении него - это "политическое преследование".

"Этот процесс является политическим", - заявил Менендес после суда.

Суд присяжных в июле 2024 года признал Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. По версии обвинения, супруги Менендес получали наличные, золотые слитки и другие подарки в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В частности, как предполагают следователи, сенатор пообещал поспособствовать согласованию военных поставок и помощи Египту.

Сразу после объявления вердикта лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер призвал Менендеса покинуть пост, в августе сенатор ушел в отставку. Он стал первым государственным чиновником, осужденным за деятельность в качестве иностранного агента во время пребывания на своем посту.