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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Сенатору Менендесу добавили эпизодов в обвинения о коррупции

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сенатору-демократу Роберту Менендесу предъявлены дополнительные обвинения во взяточничестве, сообщили американские СМИ.
Обнародовано новое обвинительное заключение, в нем появились новые эпизоды, касающиеся деятельности Менендеса, говорится в сообщениях.
Теперь Менендес обвиняется в получении взяток и подарков в обмен на лоббирование интересов и помощь Катару в рамках многолетней коррупционной схемы с 2021 по 2023 год, что на год дольше, чем первоначально предполагалось, сообщило министерство юстиции.
В сентябре прошлого года американский Минюст предъявил Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту.
В обвинительном заключении утверждалось, что чета Менендесов брала взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие сенатора использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта.
На состоявшемся в сентябре суде Менендесы вину не признали и отвергли обвинения в том, что брали крупные взятки.
Сенатора обязали внести залог в размере $100 тыс. Суд разрешил Менендесу покидать территорию США только по делу, также он не может контактировать с другими обвиняемыми, кроме его жены.
Жена сенатора Надин также заявила о своей невиновности и ей назначили залог в $250 тысяч.

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