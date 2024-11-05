Поиск

Военные РФ заявили об обеспечении безопасной ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - сказано в сообщении.

В РоссииНа реакторе ЗАЭС устранили микротрещину в трубопроводе насоса охлажденияЧитать подробнее

"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7:00 до 19:00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, накануне проведения очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС, вооруженные силы Украины подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. В результате обстрела было значительно повреждено дорожное полотно. "Своими действиями командование ВСУ пыталось поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать проведение ротации", - заявили в Минобороны.

МАГАТЭ ЗАЭС Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума потратит 15,5 млн рублей на систему анализа обращений граждан к депутатам

Госдума потратит 15,5 млн рублей на систему анализа обращений граждан к депутатам

Росавиация предложила выделить для БПЛА воздушное пространство высотой до 500 м

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

Борт МЧС РФ вывез из Ливана еще около 100 россиян

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5% до 4,2 млрд рублей в день

СКР выявил хищение имущественного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей

Российский страховой бизнес PPF Group приобретет инвестгруппа Inweasta

Российское посольство в США отрицает вмешательство России в выборы в Молдавии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });