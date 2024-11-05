Военные РФ заявили об обеспечении безопасной ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - сказано в сообщении.

"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7:00 до 19:00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, накануне проведения очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС, вооруженные силы Украины подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. В результате обстрела было значительно повреждено дорожное полотно. "Своими действиями командование ВСУ пыталось поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать проведение ротации", - заявили в Минобороны.