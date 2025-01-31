ВТО снова приостановила спор о торговых ограничениях Китая в отношении Литвы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) по просьбе Европейской комиссии (ЕК) остановила рассмотрение дела о возможных торговых ограничениях Китая в отношении Литвы, говорится в сообщении ВТО.

Приостановка действует с 27 января.

По данным телерадиокомпании LRT, дело останавливается уже во второй раз, поскольку юристы Европейской комиссии по-прежнему считают, что доказать применение Китаем ограничений на литовские товары сложно.

Как и в первый раз, дело может быть остановлено на год, если оно не будет возобновлено, то процесс будет прекращен.

После того как Литва начала налаживать более тесные отношения с Тайванем, а в Вильнюсе открылось тайваньское представительство, Китай в 2021 году понизил уровень своего дипломатического представительства в стране и, по словам литовских официальных лиц, стал вводить торговые ограничения.

В результате в начале 2022 года Брюссель обратился в ВТО. Однако в конце января 2024 года ЕК в первый раз направила организации просьбу временно приостановить рассмотрение дела по техническим причинам. Комиссия приняла решение о продолжении рассмотрения дела за один день до истечения срока, когда оно должно было быть автоматически прекращено - 24 января.