Евросоюз вступился за Литву в ее конфликте с Китаем
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз заявил о недопустимости давления Китая на Литву. Об этом сообщается в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и исполнительного зампреда Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.
"Литовские грузы не проходят проверку китайской таможни и заявки на импорт из Литвы отклоняются", - отмечается в документе. Власти ЕС обратились к китайским властям за быстрым прояснением ситуации.
Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений из-за решения Вильнюса наладить связи с Тайванем. На минувшей неделе стало известно, что Литва вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая, а это делает невозможным литовский экспорт в эту страну. Вильнюс попросил Брюссель вмешаться, чтобы решить эту проблему.
"ЕС готов противостоять всем видам политического давления и принудительных мер, применяемых против любого государства-члена, - заявили Боррель и Домбровскис. - Развитие двусторонних отношений Китая с отдельными членами ЕС влияет на отношения между ЕС и Китаем в целом".
Евросоюз по-прежнему признает правительство КНР единственным правительством Китая, подчеркивается в заявлении.
Конфликт Китая и Тайваня
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан (Национальной народной партии Китая) обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Отношения сторон улучшились в период 2008 - 2016 годов. Однако с 2016 года Пекин нарастил военное давление на Тайвань.