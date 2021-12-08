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Евросоюз вступился за Литву в ее конфликте с Китаем

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз заявил о недопустимости давления Китая на Литву. Об этом сообщается в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и исполнительного зампреда Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.

"Литовские грузы не проходят проверку китайской таможни и заявки на импорт из Литвы отклоняются", - отмечается в документе. Власти ЕС обратились к китайским властям за быстрым прояснением ситуации.

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Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений из-за решения Вильнюса наладить связи с Тайванем. На минувшей неделе стало известно, что Литва вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая, а это делает невозможным литовский экспорт в эту страну. Вильнюс попросил Брюссель вмешаться, чтобы решить эту проблему.

"ЕС готов противостоять всем видам политического давления и принудительных мер, применяемых против любого государства-члена, - заявили Боррель и Домбровскис. - Развитие двусторонних отношений Китая с отдельными членами ЕС влияет на отношения между ЕС и Китаем в целом".

Евросоюз по-прежнему признает правительство КНР единственным правительством Китая, подчеркивается в заявлении.

Конфликт Китая и Тайваня

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан (Национальной народной партии Китая) обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Отношения сторон улучшились в период 2008 - 2016 годов. Однако с 2016 года Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Европейский союз Китай Литва Тайвань

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