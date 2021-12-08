Евросоюз вступился за Литву в ее конфликте с Китаем

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз заявил о недопустимости давления Китая на Литву. Об этом сообщается в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и исполнительного зампреда Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.

"Литовские грузы не проходят проверку китайской таможни и заявки на импорт из Литвы отклоняются", - отмечается в документе. Власти ЕС обратились к китайским властям за быстрым прояснением ситуации.

Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений из-за решения Вильнюса наладить связи с Тайванем. На минувшей неделе стало известно, что Литва вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая, а это делает невозможным литовский экспорт в эту страну. Вильнюс попросил Брюссель вмешаться, чтобы решить эту проблему.

"ЕС готов противостоять всем видам политического давления и принудительных мер, применяемых против любого государства-члена, - заявили Боррель и Домбровскис. - Развитие двусторонних отношений Китая с отдельными членами ЕС влияет на отношения между ЕС и Китаем в целом".

Евросоюз по-прежнему признает правительство КНР единственным правительством Китая, подчеркивается в заявлении.