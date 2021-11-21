Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД КНР заявил о понижении уровня дипотношений с Литвой

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В связи с открытием в Литве официального представительства Тайваня Китай принял решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами до уровня поверенных в делах, сообщил МИД КНР.

"В связи с разрушением политической основы, от которой зависит установление дипломатических отношений на уровне послов, китайское правительство, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений, вынуждено понизить уровень дипломатических отношений между нейтральными странами до уровня поверенных в делах", - говорится в распространенном заявлении китайского МИД.

В заявлении отмечается, что 18 ноября 2021 года Литва, "несмотря на решительные протесты Китая и неоднократные переговоры, разрешила властям Тайваня создать "Представительство Тайваня в Литве".

"Этот шаг вопиющим образом (....) нарушил политические обязательства, взятые в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, подорвал суверенитет и территориальную целостность Китая и стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая", - подчеркнуло китайское внешнеполитическое ведомство.

Пекин призвал Литву "немедленно исправить свои ошибки и серьезно оценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

Китай Литва Тайвань МИД КНР

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году

Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор и израильская делегация обсудили вопросы борьбы с COVID-19

Во Франции прошли манифестации против насилия в отношении женщин

Во Франции прошли манифестации против насилия в отношении женщин

Оправдание Кайла Риттенхауса судом присяжных вызвало протесты в США

Оправдание Кайла Риттенхауса судом присяжных вызвало протесты в США

Что произошло за день: суббота, 20 ноября

В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией

В Белоруссии установили более ста потерпевших от действий польских силовиков на границе

В Польше зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами

В Польше зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });