Режиссер Владимир Грамматиков получил "Золотого орла" за фильм "Смотри на меня!"

Лучшими актерами стали Сергей Безруков и Александра Урсуляк

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" стал Владимир Грамматиков за фильм "Смотри на меня!".

Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм", передает корреспондент "Интерфакса".

Фильм рассказывает о бывшей оперной певице и матери четырех детей, которая ищет мужа, пропавшего почти год назад. Вокруг семьи сгущаются тучи, и, чтобы избежать возможного ареста, главная героиня экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в Москву.

Лауреатом "Золотого орла" в номинации "Лучший актер в кино" стал Сергей Безруков за фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего. Лучшей актрисой стала Александра Урсуляк за роль в фильме "Смотри на меня!".

Обладателями "Золотых орлов" в номинациях за лучшие мужскую и женскую роль второго плана стали Роман Мадянов, скончавшийся в сентябре 2024 года, за фильм "Любовь Советского Союза" и Елена Лядова за фильм "Воздух".

Лучшим короткометражным фильмом стала картина "30 секунд" режиссера Ивана Соснина. "Необыкновенная история одного льва" режиссера Оксана Холодова стали лучшим анимационным фильмом. "Золотого орла" за лучший неигровой фильм удостоена работа "Огненный лис" режиссера Дмитрия Шпиленка.

"Орлы" за сериалы

Награду в номинации "Лучший телевизионный сериал" получил "Столыпин" режиссера Алексея Андрианова.

Лучшей актрисой в телесериале стала Виктория Исакова за работу в сериале "Я не могу без тебя", а "Орла" за лучшую мужскую роль в сериале получил Александр Устюгов за "Столыпина".

В номинации "Лучший сериал онлайн-платформ" награды удостоен сериал "Трасса" режиссера Душана Глигорова. "Орлами" как лучший актер и актриса онлайн-сериала отмечены Владимир Вдовиченков за сериал "Противостояние" и Карина Разумовская за сериал "Трасса".

О премии

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.