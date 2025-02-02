Израильская делегация не поедет в Доху обсуждать вторую фазу перемирия с ХАМАС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с палестинским движением ХАМАС, сообщает в воскресенье EFE.

"Пока выезда делегации не ожидается", - сказал собеседник агентства, отметив в то же время, что переговоры по второй фазе в той или иной мере уже начались.

EFE отмечает, что группа израильских переговорщиков должна была выехать в Доху в понедельник.

О причинах отказа израильской делегации от этого визита агентство не сообщает, подчеркивая, что он не состоится до встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча запланирована на вторник.

Ранее на этой неделе израильские власти приостанавливали предусмотренное перемирием освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем в знак протеста против того, как был организован процесс возвращения семи заложников в Хан-Юнисе, указав на неподобающее обращение с заложниками.