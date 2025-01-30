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В Израиле приказали приостановить освобождение палестинских заключенных

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Управление тюрем Израиля получило от властей предписание поставить на паузу освобождение палестинских заключенных, которое должно было пройти в четверг в рамках обмена с группировкой ХАМАС, сообщает издание The Jerusalem Post.

Их должны были отпустить в ответ на освобождение ХАМАС заложников. Приказ приостановить процесс пришел, когда заключенные уже были в автобусах, отмечают израильские СМИ. Речь шла об освобождении 110 заключенных.

В миреХАМАС освободил восемь заложниковЧитать подробнее

Ранее в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике то, как был организован процесс возвращения семи заложников в Хан-Юнисе, указав на неподобающее обращение с ними.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ХАМАС в четверг освободил двух израильских заложников и пять иностранных граждан. Кроме того, утром в четверг ХАМАС отпустила еще одну израильскую заложницу - служащую ЦАХАЛ.

Такие обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирии в секторе Газа. Ожидается, что 1 февраля ХАМАС освободит еще трех израильских заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Биньямин Нетаньяху сектор Газа
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