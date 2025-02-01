Израиль освободил свыше 180 палестинских заключенных

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Израильские власти вернули свободу в субботу 183 палестинским заключенным в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС, сообщает The Times of Israel. Часть освобожденных палестинцев доставили на Западный берег Иордана, а часть - в сектор Газа.

Ранее в субботу палестинское движение ХАМАС передало израильской стороне трех заложников.

В последние недели стороны периодически проводят такие обмены в рамках первой фазы перемирия в Газе.