Поиск

Катар призвал Израиль и ХАМАС незамедлительно продолжить переговоры по перемирию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти Катара, которые выступают основным посредником в контактах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, призвали обе стороны незамедлительно продолжить переговоры по продлению режима прекращения огня.

В миреИзраильская делегация не поедет в Доху обсуждать вторую фазу перемирия с ХАМАСЧитать подробнее

"Мы обращаемся к обеим сторонам с призывом незамедлительно приступить к обсуждению второй фазы перемирия", - приводит в воскресенье агентство EFE слова премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани.

Он выразил сожаление в связи с тем, что переговоры оказались под угрозой, и что обсуждение второй фазы перемирия так пока и не началось.

Ранее EFE со ссылкой на источники сообщило, что Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с ХАМАС.

Катар Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция в Тбилиси не позволила оппозиции перекрыть центральную автомагистраль города

Путин уверен, что Трамп быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады, Мексики, Китая

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп сообщил об американских авиаударах по террористам в Сомали

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Несколько арабских стран отвергли идею Трампа о перемещении жителей Газы

Израиль освободил свыше 180 палестинских заключенных

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе320 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии156 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });