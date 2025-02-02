Катар призвал Израиль и ХАМАС незамедлительно продолжить переговоры по перемирию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти Катара, которые выступают основным посредником в контактах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, призвали обе стороны незамедлительно продолжить переговоры по продлению режима прекращения огня.

"Мы обращаемся к обеим сторонам с призывом незамедлительно приступить к обсуждению второй фазы перемирия", - приводит в воскресенье агентство EFE слова премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдуррахмана Аль Тани.

Он выразил сожаление в связи с тем, что переговоры оказались под угрозой, и что обсуждение второй фазы перемирия так пока и не началось.

Ранее EFE со ссылкой на источники сообщило, что Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) для обсуждения второй фазы перемирия с ХАМАС.