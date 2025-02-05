Болгария продолжает получать газ из России опосредованно

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Болгария частично решила проблемы импорта газа за счет Азербайджана, но опосредованно продолжает получать российский газ, заявил президент Болгарии Румен Радев болгарским СМИ.

"Высокие цены на энергоносители являются следствием отказа Европы от российского природного газа", - сказал он, комментируя текущую энергетическую ситуацию в стране.

По его словам, Болгария "нашла частичное решение проблемы поставок за счет газа из Азербайджана", и не покупала сжиженный природный газ.

"Природный газ не течет с Запада на Восток. Газ поступает из России. Я считаю, что российский газ продолжает поступать в Болгарию посредством своповых операций или через посредников", - заявил Радев.

В 2024 году поставки природного газа из Азербайджан в Болгарию составили 2 млрд кубометров (1,25 млрд кубометров в 2023 году). Потребности газа в Болгарии превышают 3 млрд кубометров в год.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом оплата трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открывались специальные рублевые и валютные счета типа "К". По предложенной схеме, иностранный покупатель платил бы за газ в валюте контракта, ГПБ конвертировал ее в рубли и переводил их "Газпрому".

София одной из первых отказалась от новой системы. В "Булгаргазе" в новом порядке оплаты увидели "значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

В июле 2024 года болгарский государственный газовый дистрибутор Bulgargaz ("Булгаргаз") подал иск к "Газпрому" о возмещении убытков на 400 млн евро в связи с прекращением поставок газа в 2022 году. Иск был подан 8 июля в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.