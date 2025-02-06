Что случилось этой ночью: четверг, 6 февраля
Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, Израиль покидает Совет ООН по правам человека, Гватемала готова принять больше рейсов с нелегалами из США
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В МИД РФ заявили, что Москва готова договариваться с США в режиме "жесткого торга". Об этом сообщается на сайте министерства.
- Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях. Он пообещал добиваться таких же мер на Олимпиаде 2028 года.
- Израиль покидает Совет ООН по правам человека. Соответствующее заявление сделал глава израильской дипломатии.
- Власти Гватемалы выразили готовность принимать больше рейсов с нелегалами из США. Договоренность достигнута по итогам встречи Марко Рубио с гватемальским президентом.
- Трамп рассматривает Марокко и Сомали для переселения жителей сектора Газа. Об этом сообщают израильские СМИ.