Что случилось этой ночью: четверг, 6 февраля

Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, Израиль покидает Совет ООН по правам человека, Гватемала готова принять больше рейсов с нелегалами из США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В МИД РФ заявили, что Москва готова договариваться с США в режиме "жесткого торга". Об этом сообщается на сайте министерства.

- Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях. Он пообещал добиваться таких же мер на Олимпиаде 2028 года.

- Израиль покидает Совет ООН по правам человека. Соответствующее заявление сделал глава израильской дипломатии.

- Власти Гватемалы выразили готовность принимать больше рейсов с нелегалами из США. Договоренность достигнута по итогам встречи Марко Рубио с гватемальским президентом.

- Трамп рассматривает Марокко и Сомали для переселения жителей сектора Газа. Об этом сообщают израильские СМИ.