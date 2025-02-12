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В Кремле освобождение Фогеля назвали частью обмена

Освобожденный взамен россиянин скоро вернется в Россию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон договорились об освобождении не только гражданина США Марка Фогеля, но и россиянина, который сейчас находится в американской тюрьме, на днях он вернется на родину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как и ранее, мы сообщали за последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российский Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США, - сказал он журналистам. - Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен России".

Пескова спросили, планируются ли в ближайшее время еще подобные обмены.

"По Фогелю мне нечего добавить. Все, что хотели и могли сказать, мы уже сказали. Я опять же возвращаюсь к нашему повторяемому уже несколько дней заявлению о том, что последние несколько дней по линии соответствующих ведомств контакты интенсифицировались", - сказал Песков.

"Естественно, таким договоренностям предшествует весьма и весьма скрупулезная работа переговорная. И конечно, такие договоренности вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время по крупице это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке", - сказал он, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм президента США Дональда Трампа, который заявил, что освобождение Фогеля может стать важным элементом для прекращения конфликта на Украине.

Об активизации контактов с американцами он говорил 5 февраля. 11 февраля, комментируя сообщения в СМИ о возможном приезде в Москву соратника президента США Стива Уиткоффа, Песков говорил, что не в курсе и что контактов с Уиткоффом по Украине не планируется. Однако он повторил, что по определенным каналам и по линии разных ведомств контакты "интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация (президента США) налаживает свою деятельность в Вашингтоне".

Позднее 11 февраля стало известно, что Уиткофф вывез из Москвы бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля. В 2022 году Химкинский горсуд приговорил Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков, поскольку при прилете в Москву в августе 2021 года при нем в "Шереметьево" нашли наркотики.

Дмитрий Песков США Марк Фогель Украина Стив Уиткофф
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