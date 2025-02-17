Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку Приднестровью в области энергетики, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Как сообщалось, Приднестровье в пятницу начало получать газ за счет российского кредита и при организационной поддержке Минэнерго России.

"Как вы знаете, мы проделали большую работу вместе с коллегами из Приднестровья, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа с европейского рынка. И фактически с 14 февраля в Приднестровье пошел газ - примерно 3 млн кубических метров в сутки для работы промышленных предприятий, бюджетных учреждений, больниц, школ. Для того чтобы отапливать домовладения, для выработки электроэнергии чтобы потребители Приднестровья имели возможность получать свет, тепло в домах. Россия оказала поддержку для того, чтобы такие объемы газа пошли с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - заявил Новак.

Российский вице-премьер напомнил: "Как вы знаете, из-за позиции Украины и Евросоюза в целом транзит газа был прекращен с 1 января. Это создало гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку Молдавия не сделала ни одного движения, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с такой инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. Действиями, в том числе и руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий, социальной сферы Приднестровья".

Ранее стало известно, что поставки организованы через краткосрочное соглашение с компанией MET Gas and Energy Marketing AG.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января газ РФ перестал поступать в регион на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают. 11-13 февраля природный газ для ООО "Тираспольтрансгаз" поставляло АО "Молдовагаз".

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сообщал, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.