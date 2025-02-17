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Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку Приднестровью в области энергетики, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Как сообщалось, Приднестровье в пятницу начало получать газ за счет российского кредита и при организационной поддержке Минэнерго России.

"Как вы знаете, мы проделали большую работу вместе с коллегами из Приднестровья, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа с европейского рынка. И фактически с 14 февраля в Приднестровье пошел газ - примерно 3 млн кубических метров в сутки для работы промышленных предприятий, бюджетных учреждений, больниц, школ. Для того чтобы отапливать домовладения, для выработки электроэнергии чтобы потребители Приднестровья имели возможность получать свет, тепло в домах. Россия оказала поддержку для того, чтобы такие объемы газа пошли с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - заявил Новак.

Российский вице-премьер напомнил: "Как вы знаете, из-за позиции Украины и Евросоюза в целом транзит газа был прекращен с 1 января. Это создало гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку Молдавия не сделала ни одного движения, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с такой инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. Действиями, в том числе и руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий, социальной сферы Приднестровья".

Ранее стало известно, что поставки организованы через краткосрочное соглашение с компанией MET Gas and Energy Marketing AG.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января газ РФ перестал поступать в регион на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают. 11-13 февраля природный газ для ООО "Тираспольтрансгаз" поставляло АО "Молдовагаз".

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сообщал, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.

Александр Новак Вадим Красносельский Молдавия Украина
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